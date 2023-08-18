بعد أسابيع من مرضها.. مادونا تكشف عن موعد حفلاتها

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بعد أسابيع من دخولها المستشفى بسبب عدوى بكتيرية، تم الكشف عن تغيير جدول حفلات النجمة العالمية مادونا على موقعها الرسمي بعد إعادة جدولة الحفلات المؤجلة في أمريكا الشمالية.تبدأ الجولة في أوروبا بتواريخ محددة سابقاً، حيث تنطلق من لندن في 14 تشرين الاول، وتشمل حفلات في عدة دول منها بلجيكا والدنمارك والسويد وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا. ثم تنتقل مادونا إلى أمريكا الشمالية، حيث تبدأ جولتها في بروكلين في 13 كانون الاول وتنتهي في مدينة مكسيكو في نيسان 2024. (نواعم)