31
o
بيروت
33
o
طرابلس
26
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
35
o
النبطية
37
o
زحلة
39
o
بعلبك
33
o
بشري
32
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد نجاح أغنيتها مع أحمد سعد.. روبي تطرح ديو مع رامي صبري
Lebanon 24
18-08-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعيش الفنانة روبي حالة من النشاط بعد اتخذها قراراً بالعودة الى الساحة الغنائية بعد سنوات من الغياب ركزت فيها على التمثيل.
فبعد أن طرحت أغنية "يا ليالي" مع الفنان أحمد سعد وحققت فيها نجاحاً ساحقاً أتبعته بحفل ناجح في المملكة العربية السعودية، تواصل روبي نشاطها الفني من خلال طرح دويتو جديد مع النجم رامي صبري بعنوان "إضحك"، وهو من كلمات عليم، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله.
Advertisement
ويأتي طرح الأغنية بعد إحياء روبي حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، والذي شارك فيه أيضاً رامي صبري، وقدّما خلاله عدداً من أغانيهما الشهيرة. (لها)
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين الراسي تثير الجدل.. ظهرت مع شاب داخل "الجاكوزي" فمن هو؟ (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تثير الجدل.. ظهرت مع شاب داخل "الجاكوزي" فمن هو؟ (صور)
12:04 | 2023-08-17
17/08/2023 12:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفنار.. دخلت برفقة شاب إلى أحد المحلات وهذا ما فعلاه (صورة)
Lebanon 24
في الفنار.. دخلت برفقة شاب إلى أحد المحلات وهذا ما فعلاه (صورة)
13:27 | 2023-08-17
17/08/2023 01:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه دولارات.. هذا الخبرُ سيُعجبكم كثيراً
Lebanon 24
لمن لديه دولارات.. هذا الخبرُ سيُعجبكم كثيراً
02:53 | 2023-08-18
18/08/2023 02:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
06:55 | 2023-08-18
18/08/2023 06:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها مع رجل داخل الجاكوزي.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها بـ "البكيني" (صور)
Lebanon 24
بعد ظهورها مع رجل داخل الجاكوزي.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها بـ "البكيني" (صور)
01:49 | 2023-08-18
18/08/2023 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:59 | 2023-08-18
ظهرت بفستان جريء.. ماريتا الحلاني ترقص وتغني في إحدى المناسبات من دون زوجها!؟ (صور وفيديو)
01:49 | 2023-08-18
بعد ظهورها مع رجل داخل الجاكوزي.. نادين الراسي تستعرض رشاقتها بـ "البكيني" (صور)
23:24 | 2023-08-17
ظهرت بملابس البحر.. هيفا وهبي تستمتع بأيام الصيف وتأكل الكافيار والجمهور: "مبينة عمرها 16!" (صور)
16:00 | 2023-08-17
إليكِ 3 قواعد لإصلاح مشاكل زواجك
14:00 | 2023-08-17
بعد طلاقها باشهر قليلة.. الفنانة الشهيرة تدخل في علاقة حب جديدة مع شخصية معروفة
08:22 | 2023-08-17
عايدة رياض: تمنيت أن أكون راقصة شرقية.. وهذا ما كشفته عن تعرضها للضرب
فيديو
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
18/08/2023 17:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
00:29 | 2023-08-18
18/08/2023 17:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
03:32 | 2023-08-17
18/08/2023 17:12:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24