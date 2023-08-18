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المرأة

بعد نجاح أغنيتها مع أحمد سعد.. روبي تطرح ديو مع رامي صبري

Lebanon 24
18-08-2023 | 08:00
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تعيش الفنانة روبي حالة من النشاط بعد اتخذها قراراً بالعودة الى الساحة الغنائية بعد سنوات من الغياب ركزت فيها على التمثيل.

فبعد أن طرحت أغنية "يا ليالي" مع الفنان أحمد سعد وحققت فيها نجاحاً ساحقاً أتبعته بحفل ناجح في المملكة العربية السعودية، تواصل روبي نشاطها الفني من خلال طرح دويتو جديد مع النجم رامي صبري بعنوان "إضحك"، وهو من كلمات عليم، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله.
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ويأتي طرح الأغنية بعد إحياء روبي حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، والذي شارك فيه أيضاً رامي صبري، وقدّما خلاله عدداً من أغانيهما الشهيرة. (لها)         

المصدر: لها
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