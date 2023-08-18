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المرأة

بعد ازمتها الصحية الأخيرة.. بيلا حديد تعود إلى العمل (صورة)

Lebanon 24
18-08-2023 | 14:00
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شاركت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد صورا من وراء الكواليس لجلسة تصوير جديدة خضعت لها مع علامة المكياج الشهيرة "شارلوت تيلبيري".

وكالعادة لفتت بيلا الأنظار بإطلالتها الناعمة، حيث ارتدت فستانا أبيض بقماش اللاتيكس الضيق، أبرز رشاقتها.
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وتعد جلسة التصوير هذه أول عمل لبيلا بعد رحلة علاجها الطويلة من مرض "لايم" المناعي، الذي ابعدها عن الساحة المهنية والسوشال ميديا لأشهر. (فوشيا) 
 
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