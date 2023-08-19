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إذا فكرتِ في احتياجك لسماع الكلمات الرومانسية من زوجك، فسوف تكتشفين أنها من أهم أسس استمرار واستقرار العلاقة بينكما، إلا أن بعض الزوجات يقعن في خطأ الاعتقاد بأن المرأة فقط هي من تحتاج إلى سماع الكلمات الرومانسية، بينما في الواقع يحتاج الرجل أيضاً لسماع الإطراء والإعجاب وكلمات الحب حتى لا يشعر بالإحباط، وتزداد ثقته بنفسه، ويصبح أكثر سعادة وارتياحاً.وفيما يلي 5 جمل رومانسية زوجك يحتاج لسماعها منكِ باستمرار. تابعي القراءة.1- "أنت وسيم وجذاب"يحتاج زوجك إلى الشعور بأنه مرغوب فيه، وأنكِ ترينه بعين الإعجاب، لذا احرصي على التعبير عن إعجابك بوسامته وجاذبيته.2- "لو عاد بي الزمن لاخترتك مرة أخرى"هذه الجملة تشعر زوجك بمدى التزامك وتمسكك به، وهو ما يدفعه نحو الالتزام والتمسك بكِ أيضاً.3- "شكراً على المساعدة"يقدم زوجك الخدمات لكِ طوال الوقت، بعضها يندرج تحت واجباته، وبعضها خدمات منه يقدمها بمحبة ولطف، فلا تستقبليها بجحود وكأنها أمر مسلّم به فتشعري زوجك بالإحباط. بل عليكِ استقبال خدمات زوجك بتقدير واهتمام، وأن تعبري له عن امتنانك لما يفعله من أجلك، سوف تجدين أنه يبذل المزيد من الجهد لإسعادك والحصول على رضاكِ.4- "أنت أفضل زوج"يحتاج زوجك إلى الشعور بأنه لا غنى عنه في حياتك، وأن له مكانة خاصة في قلبك، فلا تبخلي عليه بهذه الجملة الرومانسية التي تعزز ثقته بنفسه.5- "أنا بجانبك دائماً"هذه الجملة تشعر زوجك بالالتزام تجاهه، كما أنها بمثابة دعم غير مشروط له، وهو ما يزيد عامل الاطمئنان بينكما، وبالتالي تمتلئ حياتكما بالسعادة والحب. (نواعم)