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المرأة
هبة نور عن نادين نسيب نجيم: ملكة الباستا (صور)
Lebanon 24
20-08-2023
|
01:10
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وثقت الممثلة السورية هبة نور اللقاء العفوي الذي جمعها بزميلتها الممثلة نادين نسيب نجيم، إذ ظهرتا وهما تستمتعان بوقتهما خلال تحضير الطعام في المطبخ.
وأطلت نور وهي تحتضن نجيم في إحدى الصور، وعلقت عليها: "نادين جميلتي"، لتعيد الأخيرة نشر الصورة عبر إنستغرام، وأرفقتها بإيموجي قلب أحمر.
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كما حرصت الممثلة السورية على تسليط الضوء على حب نجيم للحيوانات، فقد التقطت لها صورا وهي تحمل بين يديها أرنبا رمادي اللون.
وشاركت هبة نور متابعيها لحظة تحضير نجيم للطعام في المطبخ، وأرادت الكشف عن مواهب جديدة لزميلتها في المطبخ، خاصة عند تحضيرها وجبة الباستا، وعلقت على الفيديو الذي قامت بنشره: "ملكة الباستا".
وفي وقت سابق، تحدثت هبة نور لـ"فوشيا" عن الصداقة المتينة التي تجمعها بالممثلة نادين نجيم، مؤكدة أنها إنسانة طيبة القلب ومتواضعة، وعلقت: "أحبها كثيرا وأخاف عليها وأعتبرها بمثابة أختي. وتجمعنا علاقة قوية خاصة أنها تدعمني في مسيرتي الفنية".
وذكرت الممثلة السورية أنه من الطبيعي أن تتعرض نادين نجيم للحروب عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونها إنسانة ناجحة تركت بصمة على الساحة الفنية.
وأكدت نور أن صديقتها بعيدة عن التصنع، فضلا عن أنها من الأشخاص القلائل الذين لا يحاولون نشر الأخبار الكاذبة بهدف إثارة الجدل.
ونصحت هبة نور نادين نجيم بألا تعير تلك التعليقات السلبية أية أهمية، وأن تركز على أعمالها الفنية لتحقيق المزيد من النجاحات.
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