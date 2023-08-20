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المرأة

بريتني سبيرز في صراع مع طليقها على حضانة كلبيها!

Lebanon 24
20-08-2023 | 04:43
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خرجت النجمة العالمية بريتني سبيرز بتصريحات مثيرة للجدل بأول ظهور لها عقب انفصالها عن زوجها سام أصغري.

وبدلا من أن تركز سبيرز على واقعة الانفصال وأسباب حدوثها أو تبعاتها، خرجت لتعلن رفضها السماح لطليقها المطالبة بحضانة كلبيهما الأليفين ضمن نزاع الطلاق المحتدم بينهما.
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والمثير أكثر للجدل في تصريح بريتني هو إبداء سعادتها لإرجاع خاتم الخطوبة الماسي لطليقها، خاصة أنها خلعته من يدها عقب انتشار خبر الانفصال بساعات قليلة غير مكترثة بأي شيء.
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