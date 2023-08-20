5 أطعمة لنمو شعر صحي.. لا تهمليها!

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إن إيجاد التوازن الصحيح للتغذية لتحفيز نمو الشعر هو عملية محددة للغاية. في بعض الأحيان، يكون نقص مغذيات محددة سببًا في اضطرابات نمو شعر الرأس. في أوقات أخرى، يمكن أن تلعب الحالات الطبية أو التعرض البيئي أو حتى الإجهاد دورًا. ولكن تعد التغذية هي لب المشكلة بالنسبة للكثيرين، لذا فإن هناك أطعمة خارقة تساعد على الفوز بأفضل معدل نمو صحي ممكن لشعر الرأس بشكل طبيعي، كما يلي: يعاني البعض مع التقدم في العمر، من صعوبة في جعل الشعر ينمو بشكل صحي ومظهر مناسب وبشكل أسرع. إن هناك مجموعة متنوعة من البرامج البحثية القائمة على العلم والتي تبحث في تأثير التغذية على نمو الشعر وتساقطه، بحسب ما نشره موقع Unique Hair Concepts.إن إيجاد التوازن الصحيح للتغذية لتحفيز نمو الشعر هو عملية محددة للغاية. في بعض الأحيان، يكون نقص مغذيات محددة سببًا في اضطرابات نمو شعر الرأس. في أوقات أخرى، يمكن أن تلعب الحالات الطبية أو التعرض البيئي أو حتى الإجهاد دورًا. ولكن تعد التغذية هي لب المشكلة بالنسبة للكثيرين، لذا فإن هناك أطعمة خارقة تساعد على الفوز بأفضل معدل نمو صحي ممكن لشعر الرأس بشكل طبيعي، كما يلي:

1. الخضراوات الورقية

توفر الخضراوات الورقية، والداكنة منها بشكل خاص، تغذية مكثفة لخلايا الجسم، بما يشمل الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر. تمتلئ الخضروات بفيتامينات A وC وE وK وعدد كبير من فيتامينات B. تعتبر الخضروات، مثل السبانخ والكرنب، ممتازة لتقوية جهاز المناعة وتحتوي على المعادن التي يحتاجها الشعر للنمو بمعدل أسرع. كما أن هناك طعاما خارقا أيضًا هو سبيرولينا، وهو عبارة عن نوع من الأعشاب البحرية غني بالبيوتين والبروتين والحديد، وهو ما يعد مزيجًا مثاليًا لنمو الشعر.

2. البيض

يساعد تناو ل البيض المسلوق أو البيض، الذي يتم طهيه بدون زبدة أو دهون زائدة، على سرعة نمو الشعر الصحي. يحتوي البيض العضوي على البروتينات الهامة التي يحتاجها الجسم وتغذية الخلايا لتعمل بشكل صحيح، مما يُحسن بشكل كبير من القدرة على تعزيز نمو الشعر.

3. اللوز العضوي

يعد اللوز، في شكله العضوي أو الخام، مصدرًا رائعًا لتغذية خلايا الجسم. من المعروف أن اللوز الخام يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تعزيز نمو الكولاجين في الجسم. ويوفر اللوز نسبة عالية من البروتين من مصدر نباتي، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالدهون الحيوانية.

4. حمضيات

إن تناول الموالح والفواكه الحمضية يساعد في الحصول على ما يكفي من فيتامين C في النظام الغذائي. وعندما يتعلق الأمر بنمو الشعر وتطوره، فإن فيتامين C ضروري للغاية.



5. الشوفان

يتم إدراج الشوفان كأحد الأطعمة الخارقة التي تعد جيدة للغاية فيما يتعلق بتحسين صحة البشرة والشعر. ينبغي اختيار الحبوب الكاملة أو الشوفان للحصول على هذه الفائدة. يوفر الشوفان فائدة مضادة للالتهابات إلى جانب فيتامينات B والمغنيسيوم والبوتاسيوم. يعتبر الشوفان أداة ممتازة لطرد السموم من الخلايا، ما يساعد في نهاية المطاف في تقوية البصيلات وبالتالي على نمو الشعر بمعدل أسرع.