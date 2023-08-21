بدت كالأميرات.. ماريتا الحلاني وزوجها حديث الجمهور في آخر ظهور لهما (صور)





وظهرت ماريتا في الصور خلال مشاركتها في إحدى الأعراس التي أقيمت مؤخرا في بيروت مع زوجها الشاب كميل ابي خليل.

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وارتدت فستانا من توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب زهري اللون من دون أكمام ويتميز بريش عند منطقة الصدر. نشرت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.وظهرت ماريتا في الصور خلال مشاركتها في إحدى الأعراس التي أقيمت مؤخرا في بيروت مع زوجها الشاب كميل ابي خليل.وارتدت فستانا من توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب زهري اللون من دون أكمام ويتميز بريش عند منطقة الصدر.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال ماريتا وأناقتها، مشيرين إلى انها تشكل مع زوجها ثنائيا جميلا.



