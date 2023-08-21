Advertisement

المرأة

بدت كالأميرات.. ماريتا الحلاني وزوجها حديث الجمهور في آخر ظهور لهما (صور)

Lebanon 24
21-08-2023 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1099493-638282148993619582.png
Doc-P-1099493-638282148993619582.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت ماريتا في الصور خلال مشاركتها في إحدى الأعراس التي أقيمت مؤخرا في بيروت مع زوجها الشاب كميل ابي خليل.
Advertisement

وارتدت فستانا من توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب زهري اللون من دون أكمام ويتميز بريش عند منطقة الصدر.
 
 
 
 
 
وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال ماريتا وأناقتها، مشيرين إلى انها تشكل مع زوجها ثنائيا جميلا.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:16 | 2023-08-21
03:14 | 2023-08-21
02:20 | 2023-08-21
01:50 | 2023-08-21
23:00 | 2023-08-20
16:00 | 2023-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24