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المرأة

اليسا تكشف من حذف اغنيتها الجديدة عن يوتيوب

Lebanon 24
21-08-2023 | 08:00
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أوضحت النجمة إليسا سبب حذف أغنيتها الجديدة "العقد" عن موقع اليوتيوب، بعد ساعات من طرحها على السوشيال ميديا بسبب خلاف على حقوق الملكية والنشر.

ونشرت إليسا عبر منصة "اكس" منشورا قالت فيه: "عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ 12 آب بس يبدو إنه الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، لكانت انحلت الإشكالية".
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وأضافت: "اليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انه اهم قرار اخدته مع شركة وتري انو تركتن وفهمكن كفاية!!".


وجاء توضيح إليسا بعدما فوجئ جمهورها بحذف الأغنية الجميلة عن اليوتيوب مساء الأحد، وعرض يوتيوب رسالة توضح أن شركة "وتري" للإنتاج قامت بحجب فيديو أغنية إليسا العقد"، بسبب احتوائه على محتوى خاص بالشركة يقع تحت مظلة حقوق الملكية. (لها)
 
 
 
المصدر: لها
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