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المرأة

طفلك ينزعج من المدح والثناء عليه؟.. إليكِ الأسباب المحتملة

Lebanon 24
21-08-2023 | 11:00
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يحب الكثير من الأطفال سماع كلمات المديح والثناء عليهم، إذ يشعرهم المديح بالسعادة والثقة بالنفس، لكن في بعض الأحيان يشعر بعض الأطفال بالخجل أو عدم الارتياح عندما يستمعون إلى كلمات المديح والثناء عليهم، مما يثير دهشة البالغين.
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إذا كان طفلك يشعر بالخجل أو الانزعاج من المديح، فقد تطمئنين إذا عرفتِ السبب وراء خجله، وربما يكون خجل طفلك من المديح وراءه أحد الأسباب التالية.

1- طفلك يتلقى كثيراً من المديح
إذا كان طفلك يتلقى الكثير من المديح بنوع مبالغ فيه، فمع الوقت يشعر بذلك مما يشعره بالخجل. لذا كوني معتدلة في مدح طفلك والثناء عليه، واحرصي على أن يكون الثناء على الفعل وليس عليه بشكل مركز حتى لا تنمي النرجسية داخل طفلك.

2- طفلك يعتقد أنه لا يستحق المدح
قد يكون السبب وراء شعور طفلك بعدم الاستحقاق هو نقص الثقة بالنفس، وقد يكون السبب هو أنكِ تبالغين في الثناء عليه بأشياء ليست حقيقية، مثل مدح رسوماته رغم أنه ليس موهوباً، ولأن الطفل ذكي، فهو يدرك أنه لا يمتلك ما تمدحينه فيه، مما يشعره بالخجل لأنه لا يستحق ذلك.

3- طفلك يشعر بالضغط من المدح
قد تمدحين طفلك كنوع من التشجيع على المنافسة، ولأن الطفل ذكي، فإنه يفهم غرضك من المدح مما يشعره بالضغط، وبالتالي ينزعج من المدح ولا يحبه.

4- لا يعرف كيفية الرد على المدح
قد يشعر طفلك بالخجل ويتحاشى التواصل البصري بعد سماع كلمات المدح لأنه لا يعرف ببساطة كيفية الرد عليه. وفي هذه الحالة يأتي دورك في تدريب طفلك على الرد على المدح عبر كلمات الشكر والتعبير عن الامتنان.

5- طفلك خجول
إذا كان طفلك يمتلك شخصية خجولة، فكلمات المدح والثناء عليه تشعره بعدم الارتياح، لذا لا تزعجي طفلك بالمدح كثيراً أمام الناس، وابحثي عن الطريقة التي تشعر طفلك بالارتياح لتعبري له بها عن فخرك به وامتنانك لإنجازاته. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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