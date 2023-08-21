تصريح لافت للإعلامية الشهيرة: ليس من حق المرأة معرفة دخل زوجها الشهري!

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إعتبرت الإعلامية ومصممة الأزياء المصرية، مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، أنه ليس من حق الزوجة معرفة دخل زوجها الشهري، بل من الأفضل أن يبوح الطرفان بالأمر بعيدا عن مبدأ الحق.وقال الصغير، في حديث تلفزيوني: "ليس من حق الست تعرف دخل زوجها الشهري كام، ولو هتكلم عن نفسي عمري ما عملت كده في حياتي".وأضافت: "بيعجبوني الناس في البلاد الأوروبية أن عندهم شفافية بين بعضهم، هو مش لازم ولا واجب على الزوج لكن أكيد لو يعرْفوا بعض يبقى أحسن لأنهم شركاء".