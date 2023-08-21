هل اختفى صوت سيلين ديون جراء المرض؟

علّقتشقيقة المغنية الكندية سيلين ديون، كلوديت ديون، على ما أثير من أنباء عن اختفاء صوت سيلين إثر تدهور حالتها الصحية جراء مرضها "متلازمة الشخص المُتيبّس".



وأكدت كلوديت أن ما تم تداوله غير صحيح على الإطلاق، وقالت: "أولئك الذين يزعمون اختفاء صوت أختي مخطئون"، مضيفة "غنت لي على الهاتف ولا يزال صوتها موجودًا. كنت سعيدًا جدًا ومطمئن لسماع ذلك"، مضيفة: "لديها ثقة مثلي بقدرتها على تجاوز هذه المحنة".

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هذا وأوضحت شقيقة سيلين أنها تتواصل مع كبار الخبراء في مجال مرض "متلازمة الشخص المتيبّس"، وتكثّف قراءاتها ومقابلاتها مع الباحثين لتسريع التوصل إلى علاج لمرضها، الذي يصيب شخصاً من كلّ مليون شخص.



وجاء نفي شقيقة سيلين ديون بعد أن نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية على لسانها بأنها أعلنت عن استحالة وقوفها ديون على المسرح، إثر تدهور حالتها الصحيّة.