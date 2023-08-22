كيف يمكنك استخدام "الكونسيلر" بطرق مختلفة لجمالك؟

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يعد الكونسيلر أحد مستحضرات المكياج الأساسية، التي لا غنى عنها في إطلالة المكياج، سواء كانت تعتمد على لمسات بسيطة أو كثيفة.إلا أن استخدام الكونسيلر لا يقتصر فقط على وظيفته المعتادة، لإخفاء الشوائب والهالات السوداء وما شابه، إذ يمكن استخدامه بأكثر من طريقة مختلفة، وهو ما نكشفه لكِ في التالي:هايلايتريمكنك استخدام الكونسيلر كاهيلايتر بكل بساطة، من خلال استخدام اثنين من الكونسيلر القلم: أحدهما أفتح درجتين، والآخر أغمق درجة.طبقي الكونسيلر ذا الدرجة الفاتحة على عظمة الأنف وعظام الوجنتين ومنطقة منتصف الجبهة والذقن وقوس "كيوبيد"، ثم طبقي الدرجة الأغمق على جانبي الأنف وخط الفك وخط الشعر، واستخدمي فرشاة الدمج لتوزيع الدرجتين معاً جيداً، لإضفاء إشراقة طبيعية على بشرتك.لتكبير الشفاهاختاري كونسيلر سائلاً، يتناسب مع لون بشرتك، وطبقي خطاً رفيعاً من الكونسيلر حول شفتيكِ قبل تطبيق أحمر الشفاه، واستخدمي أحمر شفاه "مات" لدمج الكونسيلر بالشفاه، وتعزيز لون أحمر شفاهك الأساسي، والحصول على ذلك المظهر الممتلئ الجذاب.لتحديد الحواجبيمكن للكونسيلر أن يساعد في تحديد الحواجب ويبرزها أكثر، من خلال تطبيقه أعلى حواف الحواجب بعد رسمها وتوزيعه جيداً، للحصول على مظهر مرتب ولطيف. (زهرة الخليج)