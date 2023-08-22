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المرأة

على عكس الشائع.. نجمات تقدمن لخطبة شركائهن

Lebanon 24
22-08-2023 | 08:00
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عادةً تنتظر المرأة أن يتقدم لخطبتها الرجل، وأن يأخذ هو زمام المبادرة في هذا الأمر تحديداً، لاسيما إذا كانت هناك علاقة حبٍ تجمعهما، لكن بعض النجمات الشهيرات خالفن هذا التقليد، وأخذن زمام المبادرة، وتقدمن لخطبة شركائهن، وفي هذا التقرير نرصد عدداً منهن.
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بريتني سبيرز.. وكيفن فيدرلاين:
عام 2004، بينما كان الثنائي على متن رحلة جوية من أيرلندا إلى نيويورك، تقدمت سبيرز بطلب الزواج من كيفن، إذ سألته حول ما إذا كان يقبل الزواج بها.
ورغم ذلك، فلم يستمر هذا الزواج طويلاً، حيث انفصلت سبيرز وفيدرلاين بعد ثلاث سنوات عام 2007، وعاش الزوجان الكثير من المشاكل بعد الانفصال، منها نزاع حول حضانة طفليهما، فيما كان آخرها تصريحات كيفن بأن ابنيهما ابتعدا عن سبيرز خلال الفترة الماضية، لأنها تحرجهما بصورها، وأسلوب حياتها.
 


جينيفر هدسون.. وديفيد أوتونغا:
في 2009، اقترحت جينيفر هدسون الزواج على ديفيد أوتونغا، وذلك بعد 5 أشهر من تقدمه لها ورفضها الأمر، إذ كان ديفيد قد تقدم بطلب الزواج من هدسون في عيد ميلادها ولم توافق، لذا ردت له الجميل في عيد ميلاده، وتقدمت له مع خاتمٍ رائع.
وطلبت هدسون من مصمم المجوهرات، نيل لاين، تصميم خاتم الخطوبة الذي قدمته إلى أوتونغا، وكان الخاتم مصنوعاً من الألماس والبلاتينيوم، وتميز بطابع ذكوري فيه الكثير من اللمعان. وبعد سنواتٍ من الزواج، ورغم الحب الكبير بينهما، فقد أعلن الثنائي انفصالهما عام 2017.

إليزابيث تايلور.. ومايكل وايلدنغ:
تزوجت إليزابيث تايلور ثماني مرات، لكنها تقدمت لخطبة عريسها في إحداها، إذ تقدمت تايلور بطلب يد وايلدنغ، وهو ممثل بريطاني، أثناء عمله في فيلم بإنجلترا عام 1952، وأنجبا طفلين معاً قبل أن يتم الطلاق عام 1957. (زهرة الخليج)        

المصدر: زهرة
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