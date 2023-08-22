30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
37
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
على عكس الشائع.. نجمات تقدمن لخطبة شركائهن
Lebanon 24
22-08-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عادةً تنتظر المرأة أن يتقدم لخطبتها الرجل، وأن يأخذ هو زمام المبادرة في هذا الأمر تحديداً، لاسيما إذا كانت هناك علاقة حبٍ تجمعهما، لكن بعض النجمات الشهيرات خالفن هذا التقليد، وأخذن زمام المبادرة، وتقدمن لخطبة شركائهن، وفي هذا التقرير نرصد عدداً منهن.
Advertisement
بريتني سبيرز.. وكيفن فيدرلاين:
عام 2004، بينما كان الثنائي على متن رحلة جوية من أيرلندا إلى نيويورك، تقدمت سبيرز بطلب الزواج من كيفن، إذ سألته حول ما إذا كان يقبل الزواج بها.
ورغم ذلك، فلم يستمر هذا الزواج طويلاً، حيث انفصلت سبيرز وفيدرلاين بعد ثلاث سنوات عام 2007، وعاش الزوجان الكثير من المشاكل بعد الانفصال، منها نزاع حول حضانة طفليهما، فيما كان آخرها تصريحات كيفن بأن ابنيهما ابتعدا عن سبيرز خلال الفترة الماضية، لأنها تحرجهما بصورها، وأسلوب حياتها.
جينيفر هدسون.. وديفيد أوتونغا:
في 2009، اقترحت جينيفر هدسون الزواج على ديفيد أوتونغا، وذلك بعد 5 أشهر من تقدمه لها ورفضها الأمر، إذ كان ديفيد قد تقدم بطلب الزواج من هدسون في عيد ميلادها ولم توافق، لذا ردت له الجميل في عيد ميلاده، وتقدمت له مع خاتمٍ رائع.
وطلبت هدسون من مصمم المجوهرات، نيل لاين، تصميم خاتم الخطوبة الذي قدمته إلى أوتونغا، وكان الخاتم مصنوعاً من الألماس والبلاتينيوم، وتميز بطابع ذكوري فيه الكثير من اللمعان. وبعد سنواتٍ من الزواج، ورغم الحب الكبير بينهما، فقد أعلن الثنائي انفصالهما عام 2017.
إليزابيث تايلور.. ومايكل وايلدنغ:
تزوجت إليزابيث تايلور ثماني مرات، لكنها تقدمت لخطبة عريسها في إحداها، إذ تقدمت تايلور بطلب يد وايلدنغ، وهو ممثل بريطاني، أثناء عمله في فيلم بإنجلترا عام 1952، وأنجبا طفلين معاً قبل أن يتم الطلاق عام 1957. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. إليكم ما جرى داخل المطار!
Lebanon 24
بالفيديو.. إليكم ما جرى داخل المطار!
15:35 | 2023-08-21
21/08/2023 03:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت جديدة عن تحقيقات جريمة عين الحلوة.. هذا ما سيجري!
Lebanon 24
مُفاجآت جديدة عن تحقيقات جريمة عين الحلوة.. هذا ما سيجري!
03:00 | 2023-08-22
22/08/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:53 | 2023-08-21
21/08/2023 09:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشوب" لم ينتهِ بعد: استعدوا لموجة الحر السادسة.. والذروة ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
"الشوب" لم ينتهِ بعد: استعدوا لموجة الحر السادسة.. والذروة ستكون في هذا الموعد
02:26 | 2023-08-22
22/08/2023 02:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تخلع ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت أمام 35 ألف شخص! (فيديو)
Lebanon 24
فنانة تخلع ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت أمام 35 ألف شخص! (فيديو)
23:37 | 2023-08-21
21/08/2023 11:37:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:04 | 2023-08-22
ظهرت بـ "بلوزة" شيفون.. صوفيا فيرغارا ترقص بشكل جنوني ومثير بملهى ليلي احتفالا بطلاقها (فيديو)
06:40 | 2023-08-22
بفستان ملون مكشوف الظهر.. هيفا وهبي حديث الجمهور بهذه الاطلالة (صور)
03:25 | 2023-08-22
بعدما ظهرت بالحجاب وهي تؤدي مناسك العُمرة.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بصور مُثيرة!
02:03 | 2023-08-22
ارتدت ملابس "غريبة".. كارلا حداد حديث الجمهور بآخر ظهور لها شاهدوا كيف بدت (صور)
23:00 | 2023-08-21
هل اختفى صوت سيلين ديون جراء المرض؟
16:00 | 2023-08-21
تصريح لافت للإعلامية الشهيرة: ليس من حق المرأة معرفة دخل زوجها الشهري!
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
22/08/2023 16:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
22/08/2023 16:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
22/08/2023 16:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24