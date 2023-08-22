على عكس الشائع.. نجمات تقدمن لخطبة شركائهن

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عادةً تنتظر المرأة أن يتقدم لخطبتها الرجل، وأن يأخذ هو زمام المبادرة في هذا الأمر تحديداً، لاسيما إذا كانت هناك علاقة حبٍ تجمعهما، لكن بعض النجمات الشهيرات خالفن هذا التقليد، وأخذن زمام المبادرة، وتقدمن لخطبة شركائهن، وفي هذا التقرير نرصد عدداً منهن.بريتني سبيرز.. وكيفن فيدرلاين:عام 2004، بينما كان الثنائي على متن رحلة جوية من أيرلندا إلى نيويورك، تقدمت سبيرز بطلب الزواج من كيفن، إذ سألته حول ما إذا كان يقبل الزواج بها.ورغم ذلك، فلم يستمر هذا الزواج طويلاً، حيث انفصلت سبيرز وفيدرلاين بعد ثلاث سنوات عام 2007، وعاش الزوجان الكثير من المشاكل بعد الانفصال، منها نزاع حول حضانة طفليهما، فيما كان آخرها تصريحات كيفن بأن ابنيهما ابتعدا عن سبيرز خلال الفترة الماضية، لأنها تحرجهما بصورها، وأسلوب حياتها.