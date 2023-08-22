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فنون ومشاهير

ظهرت بـ "بلوزة" شيفون.. صوفيا فيرغارا ترقص بشكل جنوني ومثير بملهى ليلي احتفالا بطلاقها (فيديو)

Lebanon 24
22-08-2023 | 07:04
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أعلنت النجمة الهوليوودية صوفيا فيرغارا انفصالها عن زوجها النجم الأميركي "جو مانغانيلو" وذلك بعد 7 سنوات من زواجهما، دون الكشف عن الأسباب التي دفعتهما لاتخاذ هذا القرار.


وبعد اعلانها عن خبر طلاقها، احتفلت النجمة العالمية بهذه المناسبة في نادي ليلي يدعى Karol G's في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.
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واحتفلت صوفيا رفقة صديقاتها المقرّبات ماريا وبولينا التي انتخبت ملكة لجمال كولومبيا عام 2013، كما تواجد في الملهى الليلي العديد من المشاهير منهم سيلينا غوميز وأليسيا كيز.
 

وظهرت النجمة العالمية وهي ترقص بشكل جنوني ومثير وكأنها تحتفل بانفصالها عن زوجها بشكل سعيد، وارتدت بلوزة من الشيفون وبقصة الباكلس المثيرة بالاضافة الى بنطال جينز ممزّق.
 




وتفاعل الجمهور مع إطلالة النجمة الجميلة التي وصفوها بالمثيرة مشيدين بتصرفها، لكن البعض قال إنها تعبر عن غضبها وحزنها بهذه الطريقة. (البوابة)
 
 

فنون ومشاهير

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