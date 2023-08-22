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المرأة

لن تندمي.. أضيفي هذا المكوّن إلى نظامك الغذائي

Lebanon 24
22-08-2023 | 14:53
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يساعد الفول السوداني على فقدان الوزن نظراً لغناه بالعناصر الغذائية وتأثيره المحتمل في التحكم بالشهية.

ويعتبر الفول السوداني من المكسّرات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، لذلك يُفضّل تناوله باعتدال للاستفادة من فوائده على الصحة، وفي مقدّمها تحسين عملية الهضم، والتمثيل الغذائي، وعدد خلايا الدم الحمراء.
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وللحصول على هذه الامتيازات الرائعة من الفول السوداني، يُنصح بتناول بين 25-30 غراماً أو حفنة صغيرة من الفول السوداني يومياً، والحرص على تناولها بصورتها الطبيعية، فذلك أفضل من التحميص الجاف أو النقع أو السلق.
 
كما أن دمج الفول السوداني في الوجبات الخفيفة قد يضفي عليها النكهة ويمنح الشعور بالشبع، ولكن من الضروري مراعاة محتواها من السعرات الحرارية وحسابها ضمن الخطة الغذائية الشاملة.
 
ولخسارة الوزن، تجنّبي الفول السوداني المغلّف بالسكر أو الملح، حيث يمكن أن يتضمن سعرات حرارية غير ضرورية ومكوّنات غير صحية، واختاري النوع الطبيعي أو الجاف المحمّص من دون زيوت مضافة أو توابل زائدة.
المصدر: لها
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