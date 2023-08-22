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المرأة

ما نراه اليوم عري فقط.. الراقصة المشهورة: الروسيات بوّظوا المصريات!

Lebanon 24
22-08-2023 | 23:00
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إنتقدت الراقصة المصرية نجوى فؤاد سيطرة الراقصات الأجنبيات وخاصة الروسيات على أجواء الرقص في مصر حاليا، مشيرة إلى أن بعض الأماكن في الساحل الشمالي أصبحت مثل "كباريهات الدرجة الثالثة"، معتبرة أن "ما تراه اليوم ليس رقصا وإنما عري فقط من الراقصات الروسيات ومعلقة: "الراقصات الروسيات بوظوا المصريات".
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واضافت نجوى فؤاد البالغة من العمر 84 عاما، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "أنا مش بدخل الدين في الرقص، أنا بقول ربنا قال احتشموا، بعض السيدات بيحجزوا عشان يتفرجوا على راقصات الساعة الـ12 الظهر، لابسين بدل شفافة، كله عريان، إيه ده، إحنا لينا ديننا واحترامنا".

وبشأن مستقبل الرقص الشرقي في مصر، قالت: "مفيش رقص شرقي خلاص، انقرض، في روسيات، دول فراخ جمعية، بيرقصوا بس رقص تدريبي، واحدة متدربة بتنفذ حركات، مفيش الإحساس من جوه، مفيش الشرقية بتاعتنا".

كما لفتت: "هما يرقصوا مفيش مشكلة، بس بسمع إنهم بياخدوا أرقام فلكية، وثانيًا العري زيادة عن اللزوم، لازم يكون في رقابة على الكلام، بيروحوا أفراح عائلات وفيها أطفال ومراهقين، فده ميصحش يبان ليهم".

وكانت الفنانة المصرية قد صرحت قبل أشهر قليلة أنها لا تطلب التوبة على الرقص، رغم توقفها عنه منذ 17 سنة، قائلة: "أنا ما عملتش الشغلة بمزاجي، دا ربنا رسمهالي، دا رزق من ربنا.. لو ربنا مش عايزني أعمل كدا كان خلى عقليتي انتبهت على شغلة تانية للزواج والإنجاب".
المصدر: فوشيا
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