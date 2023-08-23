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المرأة
عصير الكركم أحدها.. أسرار إميلي راتاجكوسكي للحصول على الرشاقة
Lebanon 24
23-08-2023
|
08:00
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تلفت عارضة الأزياء والممثلة الأميركية، إميلي راتاجكوسكي، الأنظار إليها بإطلالاتها الرائعة، ولياقتها البدنية المذهلة، وجسدها المثالي، ما يجعلها تحظى بالكثير من الإعجابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويرغب الجميع في معرفة أسرارها الغذائية والشخصية، للحفاظ على نحافتها ولياقتها.
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وإذا كنتِ من المهتمات بمعرفة أسرار العارضة، البالغة 32 عاماً، وسر جسدها المشدود الذي يجعلها إحدى أكثر عارضات الأزياء طلباً في العالم، فتابعي القراءة، حيث رصدنا لكِ بعض الطرق التي تعتمدها من أجل ذلك.
تشرب الكركم:
اعترفت العارضة الشابة، ذات مرة، بأنها تفضل شرب العصائر كثيراً، لاسيما عصير الكركم، عازيةً السبب في ذلك إلى أنها من لوس أنجلوس.
وخبراء التغذية يؤكدون أن الكركم واحد من أقدم مضادات الأكسدة، حيث تم استخدامه كشكل من أشكال الدواء في آسيا لعدة قرون، بسبب قدرته على محاربة الالتهابات، كما أنهم أضافوه إلى حبوب مثل الأرز من أجل جني الفوائد.
تحب الزومبا:
قالت إميلي، في أحد لقاءاتها الصحافية: "أنا أفقد التركيز أحياناً، ومشتتة، وأعتقد أن هذا هو الشيء العظيم في الزومبا، إذ إن الموسيقى تبقيني مركزة حقاً، وينتهي بي الأمر إلى العمل بجدية أكبر".
ويوضح الخبراء أن تمرين الزومبا يمكن أن تكون تمريناً فعالاً، لكن يجب أن يقترن بشكل من أشكال التدريب على القوة. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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