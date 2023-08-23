في دورها الدرامي الأول.. كيم كارداشيان نسخة من ليدي غاغا! (صورة)

فاجأت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، متابعيها حول العالم بإطلالتها الجديدة التي جعلتها تبدو قريبة الشبه من النجمة ليدي غاغا في المقطع الدعائي للجزء الجديد من مسلسل American Horror Story: Delicate.

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وظهرت كيم باطلالة مثيرة احتفظت فيها بباروكة الشعر ذات اللون الأشقر البلاتيني، ضمن أحداث الجزء الـ 12 من المسلسل، الذي يحظى بتاريخ مميز من النجاحات على صعيد مواسمه السابقة.





وستشارك دور البطولة في الجزء الجديد مع ايما روبرتس، 32 عاما، والعارضة كارا ديليفن، 31 عاما. وستقوم كيم بدور امرأة تدعى "سيوبهان وولش"، بينما تقدم ايما روبرتس بدور امرأة تدعى "آنا ألكوت"، وسط حالة من التحفز لدى الجمهور لمتابعة الأحداث التي سيشهدها الموسم الجديد من هذا المسلسل الملحمي.





ولدى مشاهدتهم الاطلالة الجديدة لكيم، توجه المتابعون إلى منصة "اكس" كي يعبروا عن ردة فعلهم، وقال أحدهم: "تصورت للوهلة الأولى أنها المغنية ليدي غاغا".











