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المرأة

هل تعانين من البشرة الدهنية؟ اليك الحل

Lebanon 24
23-08-2023 | 23:00
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اشارت مجلة "فرويندين" الى أن البشرة الدهنية تعد فريسة سهلة للشوائب، التي تُفسد جمال البشرة؛ حيث تتسبب الإفرازات الدهنية في انسداد المسام، مما يؤدي إلى ظهور البثور والرؤوس السوداء.

 
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وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البشرة الدهنية لها أسباب عدة، تتمثل في العامل الوراثي والتأثيرات البيئية، مثل الطقس الرطب والحار والطقس البارد والرطوبة المنخفضة.
 
 
وتشمل الأسباب أيضاً التغيرات الهرمونية، كما هو الحال أثناء البلوغ والحيض والحمل وانقطاع الطمث، والعناية الخاطئة بالبشرة واتباع نظام غذائي غير صحي، تناول الأغذية المحتوية على نسبة عالية من السكر والدهون، بالإضافة إلى التدخين والتوتر النفسي.
 
لمواجهة البشرة الدهنية، أوصت "فرويندين" بتنظيف البشرة جيداً صباحاً ومساءً مع استخدام كريمات عناية تخلو من الزيوت والبولي إيثيلين جلايكول والزيوت المعدنية والسيليكون والبارابين.

ومن المهم أيضاً أن تحتوي كريمات العناية على مواد فعالة تعمل على ضبط الإفرازات الدهنية مثل حمض الساليسيليك، الذي يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات.
 
كما ينبغي استخدام مستحضرات تجميل "غير كوميدوجينيك"، أي لا تتسبب في انسداد المسام وظهور البثور.

أيضاً، ينبغي اتباع نمط حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمتوازنة والإقلال من الأغذية المحتوية على نسبة عالية من السكر والدهون، فضلاً عن الإقلاع عن التدخين.

المصدر: 24.ae
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