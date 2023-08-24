Advertisement

فنون ومشاهير

بفستان أسود مكشوف.. ستيفاني صليبا تستمتع بوقتها ونحافتها الزائدة تلفت الجمهور (صور)

Lebanon 24
24-08-2023 | 02:29
A-
A+
Doc-P-1100467-638284663279480366.png
Doc-P-1100467-638284663279480366.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت ستيفاني بفستان اسود مكشوف عند منطقة الصدر وهي تستمتع بوقتها في عيد ميلاد صديقتها.

قد بدت ستيفاني بنحافة زائدة.
 
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتدت فستاناً شفافاً أظهر الكثير... هكذا تُمضي ممثلة لبنانيّة شابة عطلتها في البترون (صور)
lebanon 24
24/08/2023 12:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ضحك وآخر انسجام بين بطلي مسلسل "كريستال" النجم السوري والممثلة اللبنانية.. شاهدوا الصور
lebanon 24
24/08/2023 12:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة شابة تظهر بنحافة زائدة.. والجمهور يتهمها بتقليد نجمة تركية شهيرة (صور)
lebanon 24
24/08/2023 12:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ظهرت داخل المسبح.. الممثلة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها والجمهور يُهاجمها: "استري نفسك" (صور)
lebanon 24
24/08/2023 12:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

ستيفاني صليبا

انستغرام

ممثلة

صور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:10 | 2023-08-24
01:36 | 2023-08-24
23:00 | 2023-08-23
16:00 | 2023-08-23
14:00 | 2023-08-23
14:00 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24