بفستان أسود مكشوف.. ستيفاني صليبا تستمتع بوقتها ونحافتها الزائدة تلفت الجمهور (صور)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت ستيفاني بفستان اسود مكشوف عند منطقة الصدر وهي تستمتع بوقتها في عيد ميلاد صديقتها.



قد بدت ستيفاني بنحافة زائدة.

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