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فنون ومشاهير
نوال بري "مصيفة" بـ "الهوت شورت".. شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
24-08-2023
|
03:10
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نشرت الإعلامية نوال بري صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وظهرت نوال في الصورة بإطلالة صيفية حيث ارتدت "كروب توي" مع "هوت شورت".
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وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمالها.
يُذكر ان نوال تركت مجال الإعلام لفترة وجيزة ودخلت مجال التمثيل حيث شاركت في عملين هما "عروس بيروت" ومسلسل "التقينا" الا انها عادت مجددا إلى قسم الأخبار في قناة الـ mtv.
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