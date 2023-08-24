فكتوريا بيكهام تعتمد هذا التمرين للحفاظ على وزنها.. فما هو؟

Advertisement

لا شك في أن مصممة الأزياء الإنجليزية، فيكتوريا بيكهام، لديها الكثير الذي يميزها كنجمة، إلا أنها كثيراً ما تلفت الانتباه بوزنها المثالي، رغم أنها تقترب من الخمسين، وأنها أمٌ لأربعة أبناء.ومن المعروف أن نجمة "Spice Girl" المعتزلة، صارمة بشأن نظامها الغذائي، حيث تتناول في الأغلب الأسماك والخضروات والسلطات والمكسرات والبذور، لكنها إلى جانب ذلك تعمل على الحفاظ على لياقتها البدنية، من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية المحددة.وقد شاركت زوجة لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، مقطع فيديو مؤخراً عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، تظهر فيه وهي تؤدي أحد تمارينها الرياضية المفضلة، إلى جانب ابنتها "هاربر" (12 عاماً)، وهو شد الحبال على جهاز الكابل.يستهدف جهاز الكابل عضلات البطن، إذ يعد تمرين الكابل من الحركات الموصى بها من قبل مدربي اللياقة البدنية، لأنه يستهدف البطن المستقيم، كما أنه يعمل أيضاً على تقوية عضلات الجذع، وكذلك يساعد على الحفاظ على صحة قلبك.ويوصى بالتركيز على الزفير القوي أثناء التمارين للأسفل، والتنفس العميق عند العودة، من أجل تحقيق أقصى استفادة من الحركة.لماذا يعتبر هذا التمرين فعالاً؟يُعتبر هذا التمرين خطوة رائعة لتقوية الجذع، والمساعدة على تطوير العضلات الخالية من الدهون، لأنه يجبر عضلات البطن على تحريك حمل خارجي، بدلاً من مجرد استخدام الجسم كمقاومة، كما هي الحال مع العديد من تمارين البطن الأخرى، بسبب أن عضلات البطن معزولة.ومن خلال أداء هذا التمرين، أيضاً، يمكن الحصول على نطاق أكبر من الحركة، ما يزيد تقلص وتنشيط عضلات البطن. (زهرة الخليج)