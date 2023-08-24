بعد ان اعترف لها زوجها بخيانتها.. هذه نصيحة الفنانة المشهورة للنساء

كشفت الفنانة المصرية ليلى عز العرب عن تعرضها للخيانة الزوجية، مشيرة إلى أنها لم تفكر بالانفصال لأن الأمر لا يستحق وفق تعبيرها.



واعتبرت عز العرب خلال ظهورها في برنامج "الستات" المذاع عبر قناة "النهار"، أنه من الطبيعي أن تتعرض المرأة للخيانة، لأن طبيعة الرجل لا تسمح له بالاكتفاء بامرأة واحدة، معلقة: "أنا مش الوحيدة في الدنيا اللي اتخانت.. أجدع مني مليون مرة واتخانت، أجدع مني وأشهر مني وأغنى مني وأحلى مني وكل حاجة وبرضوا بيتخانوا".

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كما اشارت إلى أن زوجها اعترف لها بخيانتها وهذا دليل على صدقه واحترامه، ولم تختر الانفصال عنه بعد معرفتها بالأمر، قائلة: "هو اعترف لي لأنه راجل طيب ومحترم وجميل.. ولما عرفت فضلت فترة أخد وأدي مع نفسي فترة طويلة، وقررت إني مش هطلق، لأن اللي بينا أكبر بكتير من غلطة مش ممتدة ومتكررتش".

وتابعت الفنانة المصرية أن تفهمها ومسامحتها لزوجها جعلت علاقتهما أقوى، وزادت من تفاهمهما معاً، معلقة: "كمان اللي حصل ده خلى فيه بينا تفاهم أكتر".



كما وجهت نصيحة للنساء اللواتي يتعرضن للخيانة الزوجية، حيث طالبتهن بضرورة مسامحة الرجل عندما يخون، شريطة أن تكون الخيانة خطأ لا يتكرر، كما نصحتهن بعدم تتبع ومراقبته الزوج بشكل هستيري، لأن ذلك يقلل من حبه لزوجته.



وقالت: "أنا نصيحتي لو مش طبع أصيل وغلطة وعدت، عديها، وكمان متخانقوش الراجل، الست الخنيقة دي دمها تقيل أوي، متفضليش تبصي بيبص فين وبيكلم مين، وتقلبي في موبايله، وهتلاقي المعلومة جاتلك لحد عندك".