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المرأة

لهذا السبب اعتذرت ليلى علوي عن تكريمها بمهرجان المسرح التجريبي

Lebanon 24
24-08-2023 | 16:04
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أعلنت الممثلة المصرية ليلى علوي، اعتذارها عن تكريمها في مهرجان المسرح التجريبي، وذلك بعدما اختارتها إدارة المهرجان للتكريم في فعاليات دورتها الـ30، والتي ستقام في الفترة من 1 إلى 8 ايلول المقبل.

وقالت علوي في بيان لها: "الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والسادة الأفاضل أعضاء اللجنة العليا القائمين على المهرجان بعد التحية وفائق الاحترام والتقدير، نظرًا لظروف خارجة عن إرادتي متعلقة بارتباطات فنية وسفر ترتب علي اضطراري للاعتذار عن التكريم الذي كنت أتمنى التواجد في القاهرة لاستلامه من حضراتكم وتشرفت به كثيرا".

وأضافت: "يبقى المسرح دائمًا هو البيت الأول للفنان الذي يتلمس منه حب الجمهور المباشر له، وتبقى خشبة المسرح لها مكانة خاصة لأي فنان، فهي مصدر الطاقة بالنسبة لي الذي اشتقت له كثيرًا، وحقيقي ممتنة للتقدير ولتواجدي وسط زملائي من الفنانين والصناع في حدث عريق.. جزيل الشكر والتقدير".
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ويعتبر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم.
المصدر: فوشيا
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