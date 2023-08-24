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المرأة

تحت تأثير المخدرات والكحول.. فاشينيستا كويتية تنهي حياة شخصين!

Lebanon 24
24-08-2023 | 23:00
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ألقت الشرطة الكويتية القبض على فاشينيستا كويتية، مساء الخميس، بعد أن تسببت بوقوع حادث سير أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين.

وذكرت حسابات كويتية عبر منصة "إكس" أنه تم إجراء تحليل دم للفاشينيستا واتضح أنها تحت تأثير المخدرات والكحول.
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وكشف حساب "المجلس" الكويتي أن مواطنة كويتية "الفاشنيستا" تسببت في حادث اصطدام بين سيارتين، بعد أن تجاوزت الإشارة الحمراء، حيث كانت بحالة غير طبيعية.

وتم نقل المصابين إلى العناية المركزة، فيما هربت الفاشينيستا من مكان الحادث قبل أن يتم إلقاء القبض عليها، وحجزها ثم إحالتها إلى مخفر شرطة الضاحية.
المصدر: فوشيا
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