استخدمي حمض الهيالورونيك على فروة رأسك وودّعي مشاكل الشعر

Advertisement

أوردت مجلة "فرويندين" أن حمض الهيالورونيك يعد حلاً سحرياً لمشاكل فروة الرأس المتمثلة في الجفاف والحكة والقشور وتساقط الشعر.وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن حمض الهيالورونيك، يعمل على ترطيب فروة الرأس ويحول دون فقدان الرطوبة، مما يساعد في الحد من جفاف فروة الرأس، الذي يعد أساس كل مشاكل فروة الرأس، وكذلك قشور الرأس.ويعمل حمض الهيالورونيك أيضاً على تنشيط سريان الدم في فروة الرأس وتعزيز إنتاج الكولاجين، مما يسهم في تحسين إمداد فروة الرأس بالعناصر المغذية، والذي يعد شرطاً أساسياً للتمتع بشعر صحي وقوي ومتين.وبفضل تأثيره المهدئ، يحول حمض الهيالورونيك دون تساقط الشعر بفعل الحكة والاحتكاك.وللاستفادة من هذه المزايا الرائعة، يمكن استخدام سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك، على أن يتم تطبيقه على فروة الرأس مساء كي يؤتي مفعوله، مع مراعاة تدليك فروة الرأس به برفق بواسطة الأصابع.