30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
استخدمي حمض الهيالورونيك على فروة رأسك وودّعي مشاكل الشعر
Lebanon 24
25-08-2023
|
00:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوردت مجلة "فرويندين" أن حمض الهيالورونيك يعد حلاً سحرياً لمشاكل فروة الرأس المتمثلة في الجفاف والحكة والقشور وتساقط الشعر.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن حمض الهيالورونيك، يعمل على ترطيب فروة الرأس ويحول دون فقدان الرطوبة، مما يساعد في الحد من جفاف فروة الرأس، الذي يعد أساس كل مشاكل فروة الرأس، وكذلك قشور الرأس.
Advertisement
ويعمل حمض الهيالورونيك أيضاً على تنشيط سريان الدم في فروة الرأس وتعزيز إنتاج الكولاجين، مما يسهم في تحسين إمداد فروة الرأس بالعناصر المغذية، والذي يعد شرطاً أساسياً للتمتع بشعر صحي وقوي ومتين.
وبفضل تأثيره المهدئ، يحول حمض الهيالورونيك دون تساقط الشعر بفعل الحكة والاحتكاك.
وللاستفادة من هذه المزايا الرائعة، يمكن استخدام سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك، على أن يتم تطبيقه على فروة الرأس مساء كي يؤتي مفعوله، مع مراعاة تدليك فروة الرأس به برفق بواسطة الأصابع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
Lebanon 24
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
13:04 | 2023-08-24
24/08/2023 01:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
Lebanon 24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
07:31 | 2023-08-24
24/08/2023 07:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-08-24
24/08/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... هكذا ودّعت إبنة العسكريّ جوزيف حنا والدها في المطار قبل إستشهاده
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... هكذا ودّعت إبنة العسكريّ جوزيف حنا والدها في المطار قبل إستشهاده
12:29 | 2023-08-24
24/08/2023 12:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاته.. من يرث المليارات التي تركها بريغوجين؟
Lebanon 24
بعد وفاته.. من يرث المليارات التي تركها بريغوجين؟
07:00 | 2023-08-24
24/08/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:42 | 2023-08-25
رسالة غامضة من غادة عبد الرازق لشخص مجهول!
02:28 | 2023-08-25
نجمة أميركية شهيرة تنهي إجراءات الطلاق من زوجها بعد 8 سنوات من الإنفصال
01:30 | 2023-08-25
منى زكي تكشف سبب قلقها من قبول دور في "تحت الوصاية"
23:00 | 2023-08-24
تحت تأثير المخدرات والكحول.. فاشينيستا كويتية تنهي حياة شخصين!
16:04 | 2023-08-24
لهذا السبب اعتذرت ليلى علوي عن تكريمها بمهرجان المسرح التجريبي
15:38 | 2023-08-24
بعد ان اعترف لها زوجها بخيانتها.. هذه نصيحة الفنانة المشهورة للنساء
فيديو
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
25/08/2023 11:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
25/08/2023 11:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
25/08/2023 11:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24