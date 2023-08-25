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المرأة

منى زكي تكشف سبب قلقها من قبول دور في "تحت الوصاية"

Lebanon 24
25-08-2023 | 01:30
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كشفت الفنانة المصرية منى زكي كواليس مسلسلها "تحت الوصاية" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، حتى أنه أدى إلى تحرك البرلمان المصري لمناقشة تعديلات في قانون الوصاية على الأبناء القصر.

وقالت زكي إنها كانت مترددة وقلقة في قبول دورها في المسلسل، في بداية الأمر، وأرجعت رفضها في البداية إلى أسباب شخصية، لم تذكرها، موضحة أن المخرج محمد شاكر خضير تناقش معها في كيفية تناول القضية ضمن أحداث المسلسل، وطريقة عرضها، وكيف ستجسد شخصية "حنان"، فتحمست كثيراً للدور وقبلته من دون خوف.
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وعلى هامش حضور منى مهرجان القاهرة للدراما، بدورته الثانية في مدينة العلمين، بعنوان "60 سنة دراما"، عبرت الفنانة المصرية عن سعادتها بالعمل لأول مرة مع المخرج محمد شاكر، وكذلك المؤلفين خالد وشيرين دياب، ووجهت رسالة شكر لجميع طاقم المسلسل.

وأبدت منى رأيها في المهرجان، الذي تحضره للمرة الأولى، حيث أشارت إلى عدم حضورها الدورة الأولى منه، لانشغالها، معبرة عن سعادتها بتنظيم المهرجان وإخراجه بشكل لائق ومشرف.

ومسلسل "تحت الوصاية" من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة منى زكي، ودياب، وأحمد خالد صالح، ونهى عابدين، ورشدي الشامي، ومها نصار، وعلي الطيب، وأحمد عبد الحميد، وخالد كمال، ومحمد عبدالعظيم.
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