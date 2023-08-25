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المرأة

نجمة أميركية شهيرة تنهي إجراءات الطلاق من زوجها بعد 8 سنوات من الإنفصال

Lebanon 24
25-08-2023 | 02:28
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أنهت هالي بيري وزوجها السابق أوليفييه مارتينيز طلاقهما بعد ما يقرب من ثماني سنوات من تقديم الزوجين السابقين لطلباتهما الأولية للانفصال.

 واتفق الاثنان على تقاسم الحضانة القانونية والمادية المشتركة لابنهما ماثيو البالغ من العمر 9 سنوات، وفقاً لنسخة من الحكم المقدم يوم الثلاثاء وحصلت عليه شبكة سي إن إن. ووافقت بيري أيضاً على دفع مبلغ 8000 دولار شهرياً لمارتينيز لدعم الطفل.
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وأعلن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار في بيان تمت مشاركته مع شبكة سي إن إن في تشرين الأول 2015 أن الزوجين توصلا إلى قرار الطلاق. وأضاف مارتينيز "نحن نمضي قدماً بالحب والاحترام لبعضنا البعض والتركيز المشترك على ما هو أفضل لابننا".

وجاء في البيان "لا نتمنى لبعضنا البعض سوى السعادة في الحياة، ونأمل أن تحترموا خصوصيتنا، والأهم من ذلك، خصوصية طفلنا ونحن نمر بهذه الفترة الصعبة". وفي ذلك الوقت، قدمت بيري ومارتينيز التماسات منفصلة للطلاق في الأيام التي تلت بيانهما، مستشهدين بوجود اختلافات لا يمكن حلها.
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