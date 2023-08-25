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المرأة

رسالة غامضة من غادة عبد الرازق لشخص مجهول!

Lebanon 24
25-08-2023 | 03:42
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أثارت الفنانة غادة عبد الرازق جدلاً كبيراً بمنشور عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" وجّهت من خلاله رسالة غامضة الى شخص مجهول أكدت فيها أن الاحترام لا يصلح لكل الأشخاص وثمة مَن لا يقتنع بأمر ما حتى يُهان.
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وكانت غادة عبد الرازق قد كشفت أسباب مشاركتها في أعمال درامية من نوع الـ15 حلقة، إذ أكدت أن الكتّاب باتوا اليوم عاجزين عن تأليف وكتابة عمل درامي مكوّن من 30 حلقة، ولذلك فهي تلجأ الى الأعمال الدرامية القصيرة، حيث قالت: "بحاول أنقي الورق الكويس دلوقتي، وأشتغل مع مخرجين كبار، ومأجلة حكاية الـ30 حلقة، شايفة إننا أفضل نركز في المسلسلات السريعة الـ 15 حلقة، الكتّاب هما اللي غلط مبيعرفوش يتحكموا في كتابة الـ 30 حلقة".

كما أكدت أنها سوف تشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل درامي مكوّن من 15 حلقة، متمنيةً أن ينال العمل إعجاب جمهورها ومتابعيها.
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