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المرأة

كيف تتصرفين إذا ارتدت إحدى ضيوف حفل زفافك فستاناً أبيض اللون؟

Lebanon 24
25-08-2023 | 11:00
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هناك بعض البروتوكولات التي يتعين على ضيوف حفل الزفاف اتباعها بغض النظر عن تفضيلاتهم، منها عدم ارتداء اللون الأبيض، إذ يكون هو اللون المميز للعروس التي لا يجوز التنافس معها بأي شكل في يومها الأهم.

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ماذا تفعلين إذا فوجئت يوم زفافك أن إحدى الضيوف حضرت بفستان أبيض اللون؟ إليكِ 3 طرق للتعامل مع الموقف بهدوء حتى لا تفسدي يومك الكبير بسبب تصرف غير حكيم. تابعي القراءة.
1- حافظي على هدوئك
من الطبيعي أن يصيبك التوتر فور رؤية الضيفة التي ترتدي فستان أبيض في حفل زفافك، ولكن أهم شيء هو أن تحافظي على هدوئك حتى يمر الموقف بسلام.
لا داعي للتوتر فلا يوجد في الحفل سوى عروس واحدة، أنتِ. ستكون كل الأنظار عليكِ وليس على الضيوف، لذا حافظي على هدوئك وابتسامتك الرقيقة، ولا تركزي على موقف سلبي، بل ركزي على التفاصيل الأكثر أهمية والتي تساهم في إنجاح يومك الكبير.
2- كوني متحفظة
لا تظهري أي رد فعل تجاه سلوك الضيفة، بل ابتعدي عنها قدر الإمكان ولا تتدخلي في اختيارها. وإذا حاولت لفت الأنظار، اطلبي من أحد المقربين التدخل بهدوء وإعطائها شال أو أي إكسسوار يكسر اللون الأبيض، ويضيف بعض الألوان إلى مظهرها، لو أن هذا التصرف يمكن أن يحسن شعورك قليلاً.
3- تجاهلي الموقف
على الرغم من صعوبة مواجهة المشاعر المفاجئة، إلا أن التصرف الأمثل هو تجاهل الموقف. لا تسمحي لموقف بسيط بإفساد فرحتك يوم زفافك، وركزي على الأشياء التي تعزز فرحتك وتجعل زفافك مميزاً ومليئاً بالذكريات الجميلة، وتذكري أن هذا الموقف التافه سوف يكون طي النسيان، وتبقى الذكريات الأجمل والأهم، لذا فهي أولى باهتمامك وتركيزك. (نواعم)       
المصدر: نواعم
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