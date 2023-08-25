اليسا تستعيد حقها؟.. هذا ما فعلته

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فوجئ جمهور النجمة اليسا بحذف أغنيتها الصادرة قبل يومين على "يوتيوب"، وذلك بعد أقل من 4 ساعات على نشرها عبرصفحة شركة روتانا، والسبب في هذا الحذف هو الحكم الصادر عن إحدى محاكم دبي، يجيز لشركة "وتري" امتلاك إصدارات اليسا بسبب النزاع القضائي القائم منذ أكثر من عام بين الطرفين، والذي يتحول الى حلبة صراع لا منتصر فيها سوى أن اليسا تتوه وسط النجاحات التي تحققها عن طريق الإنتاج.وبحسب المعلومات فأن الأغنية ستُنشر على "يوتيوب" كما كان متوقعاً بعدما استعانت اليسا بمجموعة من التطبيقات الموسيقية التي نشرت الأغنية ومنها "أنغامي" وصفحتها الخاصة وهذا ما لا يستطيع أي منتج التبليغ عنه أو حصره في مكان واحد.تنتمي الأغنية إلى أغنيات اليسا التي قدمتها قبل سنوات، لكن كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر جديدة وقلبت ميزان النجاح والأرقام التي تحققها هذه الأغنية.يذكر أنّ ألبوم اليسا كاملاً يصدر في شهر تشرين الأول المقبل بحسب كلّ المعلومات المؤكدة. (نواعم)