Advertisement

المرأة

اليسا تستعيد حقها؟.. هذا ما فعلته

Lebanon 24
25-08-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1100875-638285645711500620.png
Doc-P-1100875-638285645711500620.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فوجئ جمهور النجمة اليسا بحذف أغنيتها الصادرة قبل يومين على "يوتيوب"، وذلك بعد أقل من 4 ساعات على نشرها عبرصفحة شركة روتانا، والسبب في هذا الحذف هو الحكم الصادر عن إحدى محاكم دبي، يجيز لشركة "وتري" امتلاك إصدارات اليسا  بسبب النزاع القضائي القائم منذ أكثر من عام بين الطرفين، والذي يتحول الى حلبة صراع لا منتصر فيها سوى أن اليسا تتوه وسط النجاحات التي تحققها عن طريق الإنتاج.
Advertisement

وبحسب المعلومات فأن الأغنية ستُنشر على "يوتيوب" كما كان متوقعاً بعدما استعانت اليسا بمجموعة من التطبيقات الموسيقية التي نشرت الأغنية ومنها "أنغامي" وصفحتها الخاصة وهذا ما لا يستطيع أي منتج التبليغ عنه أو حصره في مكان واحد.
 
تنتمي الأغنية إلى أغنيات اليسا التي قدمتها قبل سنوات، لكن كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر جديدة وقلبت ميزان النجاح والأرقام التي تحققها هذه الأغنية. 
 
يذكر أنّ ألبوم اليسا كاملاً يصدر في شهر تشرين الأول المقبل بحسب كلّ المعلومات المؤكدة. (نواعم)     
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:35 | 2023-08-25
07:15 | 2023-08-25
03:42 | 2023-08-25
02:28 | 2023-08-25
01:30 | 2023-08-25
00:35 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24