حادث سير أليم... "فاشنيستا" تسببت بوفاة شخصين: "كانت بحالة غير طبيعيّة"

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تسببت "فاشينستا" كويتية بحادث مروري أليم فجر اليوم الجمعة، أدى لوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين.وأكدت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الفاشنيستا" تجاوزت الإشارة الحمراء، وكانت بحالة غير طبيعية، وأنه تم حجزها للتحقيق معها بـ3 تهم، هي: قيادة السيارة بحالة غير طبيعية والقتل الخطأ، وتجاوز الإشارة الحمراء.وبعد ساعات من انتشار الخبر، بدأ المتابعون يتكهنون باسم الفاشنيستا، خاصة وأن المصادر الرسمية لم تكشف أي معلومات عنها.ونال اسم فاطمة المؤمن النصيب الأكبر من الاتهامات، وما زاد شكوك رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان إغلاق خاصية التعليق على آخر صورها ومنشوراتها في إنستغرام بعد الحادث مباشرة. (فوشيا)