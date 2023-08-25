من هي الفاشنيستا التي تسببت بوفاة شخصين بالكويت؟

تسببت "فاشينستا" كويتية بحادث مروري أليم، أدى لوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين.



وأكدت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الفاشنيستا" تجاوزت الإشارة الحمراء عند تقاطع السور مع الملك فهد، وكانت بحالة غير طبيعية. وأنه تم حجزها للتحقيق معها بـ3 تهم، هي: قيادة السيارة بحالة غير طبيعية والقتل الخطأ، وتجاوز الإشارة الحمراء.

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وبعد ساعات من انتشار الخبر، بدأ المتابعون يتكهنون باسم الفاشنيستا، خاصة وأن المصادر الرسمية لم تكشف أي معلومات عنها.



ووفقاً لموقع "فوشيا"، نال اسم "فاطمة المؤمن" النصيب الأكبر من الاتهامات، وما زاد شكوك رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان إغلاق خاصية التعليق على آخر صورها ومنشوراتها في إنستغرام بعد الحادث مباشرة.



وقال عدد من المتابعين إن وفاة والد فاطمة المؤمن قبل نحو أسبوعين، أدخلها بحالة حزن شديدة، ما جعلها تبتعد عن السوشال ميديا، وهو الأمر الذي قد يكون سببا في تشتتها وقطعها للإشارة الحمراء.



هذا ولم تخرج المؤمن بأي تأكيد أو نفي للأخبار المتداولة حتى اللحظة، كما لم يؤكد أي مصدر رسمي إن كانت هي المتهمة فعلا أم فاشنيستا أخرى.