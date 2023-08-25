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المرأة

ما حقيقة ارتباط الفنانة السورية بالممثل الشاب؟

Lebanon 24
25-08-2023 | 23:00
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أجابت الفنانة السورية هيا مرعشلي عن أسئلة متابعيها وجمهورها، بعد أن أتاحت لهم فرصة طرح أسئلتهم عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي بـ"إنستغرام".


بشأن ارتباطها بالممثل الشاب محمد الحمصي، نفت مرعشلي الخبر مؤكدة أنها إشاعات لا أساس لها من الصحة؛ لأنها تعتبر الحمصي أخًا وصديقًا عزيزًا، كما وصفته بـ"رفيق الدرب".
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هذا وأكدت أنه في حال كررت تجربة الزواج فلن تهتم إن كان تقليديًّا أم ناتجًا عن قصة حب؛ لأنها ستختار الرجل الذي يتوافق معها فكريًّا، وستحبه بوعي بعيدًا عن الجنون.
المصدر: فوشيا
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