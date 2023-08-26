نادين الراسي تظهر بإطلالة جريئة.. وتكشف عن حبيبة ابنها! (صور)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت نادين في إحدى الصور بفستان مكشوف لأعلى الساق.

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كما نشرت صورة رومنسية لابنها مارك حدشيتي ظهر فيها مع حبيبته.

يُذكر ان نادين تُشارك حاليا في تصوير مسلسل "عرابة بيروت".



