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فنون ومشاهير

نادين الراسي تظهر بإطلالة جريئة.. وتكشف عن حبيبة ابنها! (صور)

Lebanon 24
26-08-2023 | 02:10
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت نادين في إحدى الصور بفستان مكشوف لأعلى الساق.
 
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كما نشرت صورة رومنسية لابنها مارك حدشيتي ظهر فيها مع حبيبته.
 
 
 
يُذكر ان نادين تُشارك حاليا في تصوير مسلسل "عرابة بيروت".

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