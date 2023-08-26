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المرأة

"زوجي يقدم لي الدعم المادي"... فنانة لبنانية تكشف عن زواجها!

Lebanon 24
26-08-2023 | 23:00
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كشفت الفنانة فيفيان مراد، أنها ارتبطت منذ مدة بالرجل الذي أحبته منذ سنوات، إلا أنها أجلت الإعلان عن الأمر حتى إطلاق أغنيتها الجديدة "زدلو نا".

وقالت "مراد" لـ"فوشيا" إن شركة معمار المرشدي أنتجت الأغنية، وتعاونت خلالها مع الشاعر علي المولى، وألحان جمال ياسين وتوزيع عمر صباغ، وصورتها تحت إدارة المخرج جيلبير فغالي.
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وأوضحت الفنانة أن أغنية "زدلو نا" شجعتها على الإعلان عن ارتباطها كونها وزوجها يفضلان إبقاء حياتهما الخاصة بعيدا عن الأضواء، وهذا ما جعلها تلجأ لإخفاء هويته عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابعت فيفيان: "يوسف الجسمي أصر على تصميم فستان زفافي الذي أعدت ارتداءه مرة أخرى خلال تصوير فيديو كليب "زدلو نا". بهذه المناسبة أوجه تحية لزوجي الذي رافقني خلال التصوير".

ورفضت الكشف عن هوية زوجها مكتفية بالتأكيد أنه لبناني الأصل إلا أنه يحمل جنسية أجنبية، وعلقت: "زوجي يقدم لي الدعم المادي من خلال إنتاج أعمالي الفنية، والدعم المعنوي، فهو استطاع إدخال السلام إلى حياتي".

وأشادت الفنانة فيفيان مراد بالشاب بيدرو بلانكو الذي شاركها في بطولة عملها الجديد، مؤكدة أن هناك كيمياء تجمعهما، فضلا عن كونه الصديق الوفي الذي يقف دائما إلى جانبها، الأمر الذي ساهم بنجاح العمل وجعل الجمهور يعتقد أنه الرجل الذي ارتبطت به.
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