ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)

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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة نادين الراسي، أقلقت من خلاله الجمهور عليها.فقد نشرت نادين فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها عبر تطبيق انستغرام برفقة ابنها مارك حدشيتي ، حيث قالت: "كنت شوي مريضة بهاليومين، جايي معي شخصيا مارك".يُذكر ان نادين تُشارك في تصوير مسلسل "عرابة بيروت".