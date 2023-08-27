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فنون ومشاهير

ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)

Lebanon 24
27-08-2023 | 01:24
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة نادين الراسي، أقلقت من خلاله الجمهور عليها.

فقد نشرت نادين فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها عبر تطبيق انستغرام برفقة ابنها مارك حدشيتي ، حيث قالت: "كنت شوي مريضة بهاليومين، جايي معي شخصيا مارك".
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يُذكر ان نادين تُشارك في تصوير مسلسل "عرابة بيروت".

فنون ومشاهير

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