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فنون ومشاهير

ظهرت بالمايوه.. مُراسلة أخبار الـ MTV تستمتع بوقتها على البحر (صور)

Lebanon 24
27-08-2023 | 04:40
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نشرت مُراسلة الـ mtv رنين إدريس صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت رنين بالمايوه وهي تستمتع بوقتها على البحر.
 
 
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يُذكر ان رنين هي مراسلة في نشرة أخبار الـ mtv كما تقدم "بودكاست" على المحطة نفسها.

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