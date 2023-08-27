ظهرت بالمايوه.. مُراسلة أخبار الـ MTV تستمتع بوقتها على البحر (صور)

نشرت مُراسلة الـ mtv رنين إدريس صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت رنين بالمايوه وهي تستمتع بوقتها على البحر.

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يُذكر ان رنين هي مراسلة في نشرة أخبار الـ mtv كما تقدم "بودكاست" على المحطة نفسها.



