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المرأة
3 حالات اسمحي لزوجك فيها أن يكون على حق
Lebanon 24
27-08-2023
|
11:00
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غاليا ما يمنع كبرياء المرأة من الاعتراف بأنها مخطئة، أو أن زوجها على حق، ولكن في بعض الحالات يجب أن تنحي كبرياها، وتسمح لزوجها بأن يكون على حق، بل وتعترف بهذا صراحة.
تابعي القراءة لتتعرفي على الحالات التي يجب فيها أن تسمحي لزوجك بأن يكون على حق.
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1- عندما يكون على حق فعلاً
سواء كان بسبب الكبرياء أو العناد أو الغضب، فإن اعترافك بالخطأ يكون صعباً عليكِ، ولكن عندما يتعلق الأمر بخطأ واضح، خاصة عندما يمس أمن وسلامة الأسرة، مثل عدم التزامك بمعايير السلامة في المنزل أو عدم الالتزام بقوانين المرور، يصبح من الفضيلة تحمل المسؤولية والاعتراف بأنكِ مخطئة، والاعتراف أيضاً أن زوجك على حق، فهذا جزء من الاعتذار، كما يسمح لكِ بإدراك الخطأ والحرص على عدم تكراره. انهي الجدل واعترفي بخطئك وأن زوجك على حق.
2- عندما يكون الأمر غير مهم
عندما يبدأ الجدل بينك وبين زوجك على موقف بسيط وأمر غير مهم ولن يؤثر في حياتكما، فلا تتوقفي عند هذا الأمر، ولا تسمحي باستمرار الجدل الذي قد يؤدي إلى نشوب معركة زوجية لا داعي لها، لأن الأمر لا يستحق. تخطي الموقف واسمحي لزوجك أن يكون على حق طالما أن الأمر غير مهم ولا يستحق الجدال.
3- عندما يمدحكِ
عندما يبدأ زوجك في مدحك بشأن شيء قديم أو مألوف، لا تحبطيه بكلمات الاستنكار والتعجب، فهذا سلوك منفر ويدفعه بعيداً عنكِ، ومع تكرار الموقف سوف يتوقف عن مدحك أو مجاملتك. تقبلي مجاملات زوجك ومدحه لكِ حتى لو كانت في غير محلها، مثل مدح فستان قديم لديكِ، أو خدمة قدمتها له عشرات المرات من قبل. اسمحي له أن يكون على حق حتى تحفزيه لبذل المزيد من الجهد من أجلك، والاستمرار في مدحك وتدليلك.
المصدر: نواعم
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