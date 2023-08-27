Advertisement

المرأة

اليك أسلوب ميغان ماركل في ارتداء الأزياء المستدامة

Lebanon 24
27-08-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1101431-638287376035287121.jpeg
Doc-P-1101431-638287376035287121.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من "Stella McCartney"، و"Gabriela Hearst"، إلى العلامات التجارية الأقل شهرة، مثل: "Outland Denim"، و"Maggie Marilyn"، لطالما كانت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، بطلة الموضة المستدامة.

وفي أول ظهور علني لها مع الأمير هاري، في تورنتو عام 2017 ، اختارت ميغان قميصًا أبيض ناصعًا (يُطلق عليه اسم "The husband Shirt") من قبل مصممة الأزياء ميشا نونو، التي تشتهر علامتها التجارية باستخدامها المستدام، ومنذ ذلك الوقت أصبحت ميغان ماركل معروفة بتعاونها مع العلامات التجارية الأخرى الصديقة للبيئة، وأظهرت أيضًا دعمها للعلامات التجارية ذات التفكير المستدام. خلال هذا التقرير، نبرز إطلالات ميغان ماركل بملابس مستدامة.
Advertisement

1- ارتدت ميغان بلوزة ذات ياقة مدورة، وبنطالاً من "Bleusalt"، أثناء ظهورها في مقطع فيديو، تعلن فيه عن صندوق "Responsible Technology Youth Power Fund"، وتستخدم هذه الماركة أليافاً خشبية مستدامة المصدر، لإنشاء تصميماتها.


2- اختارت ميغان ماركل، في قمة الشباب بمانشستر في ايلول 2022، إطلالة حمراء بالكامل من علامة تجارية صديقة للبيئة. تلتزم هذه العلامة التجارية، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي أسستها فانيسا باربوني هاليك عام 2020، باستخدام مواد ذات مصادر مستدامة، مثل: الكشمير المعاد تدويره، والفسكوز الحاصل على شهادة (FSC)، فضلاً عن ضمان حصول جميع العمال على أجر معيشي بجميع أنحاء سلسلة التوريد.

3- عند زيارتها إلى أحد المشاريع غير الربحية بأمستردام في نيسان 2022، اختارت الدوقة سترة ذات لون رملي من "Chloé"، التي حددت هدفًا هو استخدام مواد أقل تأثيرًا بنسبة 90%، عبر مجموعاتها بحلول عام 2025.


4- العلامة التجارية "إيفرلين"، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي تهدف إلى جعل الأزياء الصديقة للبيئة في متناول المتسوقين، هي المفضلة - منذ فترة طويلة - لميغان، إذ ارتدت عددًا من القطع منها على مر السنين. على سبيل المثال، أثناء زيارتها إلى جنوب أفريقيا عام 2019، اختارت الدوقة بدلة سوداء بالكامل من العلامة. (زهرة الخليج) 

المصدر: زهرة
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2023-08-27
04:40 | 2023-08-27
03:10 | 2023-08-27
01:24 | 2023-08-27
23:00 | 2023-08-26
15:39 | 2023-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24