اليك أسلوب ميغان ماركل في ارتداء الأزياء المستدامة

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من "Stella McCartney"، و"Gabriela Hearst"، إلى العلامات التجارية الأقل شهرة، مثل: "Outland Denim"، و"Maggie Marilyn"، لطالما كانت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، بطلة الموضة المستدامة.وفي أول ظهور علني لها مع الأمير هاري، في تورنتو عام 2017 ، اختارت ميغان قميصًا أبيض ناصعًا (يُطلق عليه اسم "The husband Shirt") من قبل مصممة الأزياء ميشا نونو، التي تشتهر علامتها التجارية باستخدامها المستدام، ومنذ ذلك الوقت أصبحت ميغان ماركل معروفة بتعاونها مع العلامات التجارية الأخرى الصديقة للبيئة، وأظهرت أيضًا دعمها للعلامات التجارية ذات التفكير المستدام. خلال هذا التقرير، نبرز إطلالات ميغان ماركل بملابس مستدامة.1- ارتدت ميغان بلوزة ذات ياقة مدورة، وبنطالاً من "Bleusalt"، أثناء ظهورها في مقطع فيديو، تعلن فيه عن صندوق "Responsible Technology Youth Power Fund"، وتستخدم هذه الماركة أليافاً خشبية مستدامة المصدر، لإنشاء تصميماتها.2- اختارت ميغان ماركل، في قمة الشباب بمانشستر في ايلول 2022، إطلالة حمراء بالكامل من علامة تجارية صديقة للبيئة. تلتزم هذه العلامة التجارية، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي أسستها فانيسا باربوني هاليك عام 2020، باستخدام مواد ذات مصادر مستدامة، مثل: الكشمير المعاد تدويره، والفسكوز الحاصل على شهادة (FSC)، فضلاً عن ضمان حصول جميع العمال على أجر معيشي بجميع أنحاء سلسلة التوريد.3- عند زيارتها إلى أحد المشاريع غير الربحية بأمستردام في نيسان 2022، اختارت الدوقة سترة ذات لون رملي من "Chloé"، التي حددت هدفًا هو استخدام مواد أقل تأثيرًا بنسبة 90%، عبر مجموعاتها بحلول عام 2025.4- العلامة التجارية "إيفرلين"، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي تهدف إلى جعل الأزياء الصديقة للبيئة في متناول المتسوقين، هي المفضلة - منذ فترة طويلة - لميغان، إذ ارتدت عددًا من القطع منها على مر السنين. على سبيل المثال، أثناء زيارتها إلى جنوب أفريقيا عام 2019، اختارت الدوقة بدلة سوداء بالكامل من العلامة. (زهرة الخليج)