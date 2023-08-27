ظهرت على سرير المستشفى.. اعلامية شهيرة تخضع لعملية في المخ!

أعلنت الإعلامية والفنانة المصرية سلمى صباحي، عن خضوعها لعملية في المخ، حيث طالبت جمهورها الدعاء لها بأن يمدها الله بالصحة والعافية.



ونشرت صباحي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها من المستشفى، علّقت عليها بالقول: "دعواتكم يا طيبين أنا داخلة الصبح أعمل عملية في المُخ، وبمشيئة الله تكون بسيطة بس عايزاكوا تدعولي إني أرجعلكم بالسلامه، بحبكم".

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