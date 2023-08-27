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المرأة
ظهرت على سرير المستشفى.. اعلامية شهيرة تخضع لعملية في المخ!
Lebanon 24
27-08-2023
|
14:45
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أعلنت الإعلامية والفنانة المصرية سلمى صباحي، عن خضوعها لعملية في المخ، حيث طالبت جمهورها الدعاء لها بأن يمدها الله بالصحة والعافية.
ونشرت صباحي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها من المستشفى، علّقت عليها بالقول: "دعواتكم يا طيبين أنا داخلة الصبح أعمل عملية في المُخ، وبمشيئة الله تكون بسيطة بس عايزاكوا تدعولي إني أرجعلكم بالسلامه، بحبكم".
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ولم تذكر صباحي أي تفاصيل أخرى عن مرضها، حيث اكتفت بالمعلومات التي نشرتها.
وتلقت صباحي الدعم من زملائها وسط أمنياتهم لها بالشفاء العاجل. (فوشيا)
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