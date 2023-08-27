27
o
بيروت
29
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ابنة عمرو دياب المثيرة للجدل تدخل عالم الغناء
Lebanon 24
27-08-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، عن خوضها تجربة احتراف الغناء بعد تعاقدها مع شركة إنترسكوب الأميركية.
وعبرت جنا عن سعادتها وقالت عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام": "خمنوا من تعاقدت مع شركة انترسكو؟ لا أستطع وصف مدى سعادتي وحماسي لكوني جزء من هذا الفريق الشغوف والمذهل".
Advertisement
كما وجهت الشكر لمديري الأعمال أشلي سايكس وآدم ميدجلي، وأضافت "أنتظر مشاركتكم بالأغاني الخاصة بي وأبدأ مهنتي كمغنية".
وتعتبر شركة "انترسكوب ريكوردز" من أهم شركات الإنتاج الموسيقية في الولايات المتحدة وتعاقد معها نجوم مثل إيمينيم، ليدي غاغا، بيلي أيليش، أوليفيا رودريغو، كيندريك لامار، سيلينا غوميز وغيرهم.
وكانت جنا دياب قد شاركت الجمهور بمقاطع من أغانيها على مواقع التواصل الاجتماعي منها أغنيات Honey وEscape Plan وI'll Just Say It، والتي طرحتها على سبيل الهواية من قبل أن تتخذ قرار احتراف الغناء. (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار.. إليكم ما سيجري!
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار.. إليكم ما سيجري!
03:30 | 2023-08-27
27/08/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: حادث سير مروّع يودي بحياة الشابة جيزيل
Lebanon 24
بالصور: حادث سير مروّع يودي بحياة الشابة جيزيل
14:15 | 2023-08-27
27/08/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثل اللبناني نيكولا مزهر يحتفل بزفافه.. وجمال عروسه الفنانة حديث الجمهور: "بتجنن"
Lebanon 24
الممثل اللبناني نيكولا مزهر يحتفل بزفافه.. وجمال عروسه الفنانة حديث الجمهور: "بتجنن"
14:40 | 2023-08-27
27/08/2023 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عند شاطئ صور.. هذا ما اكتشفه المواطنون!
Lebanon 24
عند شاطئ صور.. هذا ما اكتشفه المواطنون!
02:33 | 2023-08-27
27/08/2023 02:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال كبير واصابات بالرصاص.. هذا ما يجري في الناعمة! (فيديو)
Lebanon 24
اشكال كبير واصابات بالرصاص.. هذا ما يجري في الناعمة! (فيديو)
15:01 | 2023-08-27
27/08/2023 03:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2023-08-27
بدت في عز شبابها.. لبلبة توّدع الصيف بإطلالة بحرية رائعة (صور)
14:45 | 2023-08-27
ظهرت على سرير المستشفى.. اعلامية شهيرة تخضع لعملية في المخ!
11:00 | 2023-08-27
3 حالات اسمحي لزوجك فيها أن يكون على حق
08:00 | 2023-08-27
اليك أسلوب ميغان ماركل في ارتداء الأزياء المستدامة
04:40 | 2023-08-27
ظهرت بالمايوه.. مُراسلة أخبار الـ MTV تستمتع بوقتها على البحر (صور)
03:10 | 2023-08-27
بفستان شفاف.. هيفا وهبي ترقص بدلع على المسرح والجمهور يصف حركاتها بـ "الغريبة"! (فيديو)
فيديو
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
00:13 | 2023-08-28
28/08/2023 07:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
28/08/2023 07:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
01:24 | 2023-08-27
28/08/2023 07:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24