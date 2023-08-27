ابنة عمرو دياب المثيرة للجدل تدخل عالم الغناء

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أعلنت جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، عن خوضها تجربة احتراف الغناء بعد تعاقدها مع شركة إنترسكوب الأميركية.وعبرت جنا عن سعادتها وقالت عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام": "خمنوا من تعاقدت مع شركة انترسكو؟ لا أستطع وصف مدى سعادتي وحماسي لكوني جزء من هذا الفريق الشغوف والمذهل".كما وجهت الشكر لمديري الأعمال أشلي سايكس وآدم ميدجلي، وأضافت "أنتظر مشاركتكم بالأغاني الخاصة بي وأبدأ مهنتي كمغنية".وتعتبر شركة "انترسكوب ريكوردز" من أهم شركات الإنتاج الموسيقية في الولايات المتحدة وتعاقد معها نجوم مثل إيمينيم، ليدي غاغا، بيلي أيليش، أوليفيا رودريغو، كيندريك لامار، سيلينا غوميز وغيرهم.وكانت جنا دياب قد شاركت الجمهور بمقاطع من أغانيها على مواقع التواصل الاجتماعي منها أغنيات Honey وEscape Plan وI'll Just Say It، والتي طرحتها على سبيل الهواية من قبل أن تتخذ قرار احتراف الغناء. (لها)