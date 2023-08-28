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فنون ومشاهير

ابنة أنابيلا هلال كبرت وأصبحت شابة.. احتفلت بعيدها في إسطنبول تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
28-08-2023 | 04:19
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تتواجد المذيعة ومقدمة البرامج انابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب وأولادهما في إجازة صيفية في إسطنبول.

واحتفلت أنابيلا مع عائلتها بعيد ميلاد ابنتها البكر "ماييفا" في أحد مطاعم إسطنبول.

ولفت المتابعون ان ماييفا كبرت وأصبحت صبية، وشبهها العديد بوالدها.
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