كريستينا صوايا: "بفضل أطلع ترند بأعمالي مش بقصص سخيفة"

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أعربت الفنانة كريستينا صوايا عن سعادتها بإطلاق أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "حريم السلطان"، من كلمات وألحان طوني أسمر، وإنتاج "لايف ستايلز ستوديوز"، وإخراج زياد خوري.وقالت صوايا لـ"فوشيا" إنها تعتمد استراتيجية جديدة في مسيرتها الفنية من خلال اختيارها عملا مختلفا عن أعمالها السابقة، مؤكدة أنها تحاول دائما عدم التشبه بأي من النجمات المتواجدات على الساحة الفنية.وأضافت: "لا أمانع الحديث عن تشبهي بالفنانة هيفاء وهبي كونها حالة استثنائية، فهي لا تشبه أحدا".وأكدت كريستينا صوايا أنها ترفض أن تعيش قصة "حريم السلطان" كونها ضد فكرة مشاركة قلب الحبيب مع غيرها من النساء، لكن ذلك لا يمنع بأن تكون مثل السلطانة هويام، فهي من النساء اللواتي يلجأن إلى السيطرة في العلاقة العاطفية.وتحدثت الفنانة اللبنانية عن لجوء بعض النجمات لاستغلال أي مشكلة أو عارض صحي يتعرضن له، معلقة: "بفضل أطلع ترند بأعمالي مش بقصص سخيفة".