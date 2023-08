فاجأت المغنية البريطانية "أديل"، الحضور خلال حفلها الغنائي الذي قدّمته، يوم السبت الفائت، في لاس فيغاس، بالتوقف عن الغناء من أجل توبيخ أحد أفراد الأمن، بسبب إزعاجه أحد معجبيها.



وأظهرت مقاطع فيديو وثّقها الحضور وجرى تداولها على نطاق واسع عبر "السوشيال ميديا"، أديل وهي توقف حفلها أثناء أدئها أغنيتها الشهيرة Water Under the Bridge لتسأل الأمن عمّا يحدث.



وتسأل "أديل" خلال عرض عطلة نهاية الأسبوع الذي قدّمته في قصر الكولوسيوم؛ "ما الذي يحدث هناك مع هذا المشجع الشاب الذي انزعج كثيرًا منذ مجيئي بسبب وقوفه؟ ماذا يحدث معه؟".



واستغرق الأمر منها لحظات لجذب انتباه رجل الأمن الذي كانت تخاطبه، في ظل الفوضى والارتباك الذي حديث: "نعم، أنت، ويدك مرفوعة، نعم أنت! ارفع يدك. أنت، لا أنت، نعم، أنت والعصا في يدك. نعم هو".



وبمجرد أن لفتت انتباه رجل الأمن، خاطبته أديل: "ماذا تفعل؟ لماذا أنتم جميعًا تزعجونه؟ هل يمكنك أن تتركه بمفرده من فضلك؟". ثم أضافت للمعجب: "لن يزعجوك بعد الآن يا عزيزي. أنت تستمتع بالعرض".



وكررت حديثها لرجال الأمن: "اتركوه وشأنه"، ثم تحدثت أديل إلى بقية الجمهور: "آسفة يا شباب. لقد أزعجه رجال الأمن وأشخاص آخرون يجلسون خلفه. إنه هنا للحصول على المتعة. جميعكم هنا للاستمتاع".



بعد ذلك، قالت أديل لفرقتها: "دعونا نبدأ من جديد"، وبدأوا بعزف أغنية "Water Under the Bridge" مرة أخرى.

