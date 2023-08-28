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المرأة
في أول ظهور بعد العملية.. آمال ماهر مع نجلها والجمهور يشعل جدل "صوت مصر" (صور)
Lebanon 24
28-08-2023
|
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حرصت المطربة المصرية آمال ماهر على طمأنة جمهورها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها أخيرًا، وفق ما أعلنت في الثامن من آب الجاري.
واكتفت آمال بنشر صورة لها عبر حسابها في منصة "إكس"، ظهرت فيها برفقة نجلها عمر ضياء، ويبدو أنهما يقضيان إجازة خارج مصر، إذ لم ترفق معها أي تعليق.
pic.twitter.com/Hn60utYUzF
— Amal Maher (@amalmaher)
August 27, 2023
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في الوقت الذي سارع فيه عدد من عُشاق النجمة المصرية على تهنئتها بالسلامة والتعبير عن محبتهم الكبيرة لها في تعليقاتهم على الصورة، أصرّ آخرون على إدخالها في الجدل الدائر حول المطربة الأحق بلقب "صوت مصر".
وجاء في تعليق لإحدى مستخدمات المنصة "قاعدة كدة وسايبة الباقي يقطعوا في بعض مين صوت مصر"، واكتفى آخر بالتعليق على الصورة بكلمتي "صوت مصر".
ويبدو أن الجدل المشتعل بين جمهوري النجمتين شيرين عبد الوهاب وأنغام على هذا اللقب منذ أسابيع، وغياب آمال ماهر عن الساحة الفنية، لم يؤثر على رأي جمهور الأخيرة الذي يرى أنها "صوت مصر الحقيقي".
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