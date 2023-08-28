بلا حرمان.. استعيدي رشاقتك بهذا التغيير البسيط في روتينك الصباحي

تتطلب عملية حرق الدهون في الجسم الالتزام والإرادة في تغيير بعض العادات البسيطة لاستعادة الرشاقة بلا حرمان، لذا ينصح خبراء التغذية بالتركيز على العادات الصباحية التي تساعد في تغيير روتين يومك ليصبح صحياً أكثر، على مستوى الطعام وزيادة طاقة الجسم والتخلص من الكسل.

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ومن ضمن هذه العادات:



- تناولي كوباً من الماء الفاتر كل صباح: يمكنك إضافة بعض قطرات عصير الليمون الطازج والعسل الطبيعي، للحصول على نتائج أفضل. فالماء يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي وزيادة معدل حرق الدهون في الجسم، وبالتالي خسارة الوزن الزائد. كما يجب تناول كميات كافية من الماء على مدار اليوم، بحيث لا تقل عن 2 أو 3 ليترات يومياً، للحفاظ على ترطيب الجسم.



- لا تتخطي وجبة الفطور: هي من أهم الوجبات خلال اليوم لأنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة لاستكمال النهار. إن تناول وجبة فطور صحية يساعد في زيادة معدل حرق الدهون، والشعور بالشبع لفترة أطول، بالتالي خسارة الوزن بسرعة.



- خطّطي لوجباتك اليومية من طريق تدوين قائمة بكل ما يمكنك تناوله خلال اليوم، وبالتالي لا تتركي الأمر للصدفة، فذلك يساعد في تسهيل إدارة السعرات الحرارية، وعدم الشعور بالجوع واللجوء إلى أطعمة غير مناسبة ومليئة بالدهون.



- احرصي على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً للحفاظ على صحة جسمك وزيادة معدلات حرق الدهون. كما يمكنك الاعتماد على بعض التمارين البسيطة، مثل المشي يومياً، أو ممارسة تمارين الكارديو في المنزل.