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المرأة

بعد العملية الجراحية.. هكذا بدت الفنانة المعروفة في أحدث ظهور لها مع ابنها (صورة)

Lebanon 24
28-08-2023 | 16:00
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طمأنت المطربة المصرية آمال ماهر، 38 سنة، جمهورها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها.

ونشرت آمال صورة لها عبر حسابها في منصة "إكس"، ظهرت فيها برفقة نجلها عمر ضياء.


وظهرا في الصورة يقضيان إجازة خارج مصر.
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المصدر: فوشيا
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آمال ماهر

عمر ضياء

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