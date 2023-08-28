بعد العملية الجراحية.. هكذا بدت الفنانة المعروفة في أحدث ظهور لها مع ابنها (صورة)

طمأنت المطربة المصرية آمال ماهر، 38 سنة، جمهورها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها.



ونشرت آمال صورة لها عبر حسابها في منصة "إكس"، ظهرت فيها برفقة نجلها عمر ضياء.





وظهرا في الصورة يقضيان إجازة خارج مصر.

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