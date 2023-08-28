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المرأة
بعد غياب.. نجمة "عروس إسطنبول" تنشر صورها الأولى برفقة ابنتها
Lebanon 24
28-08-2023
|
23:00
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وثقت الفنانة التركية أصلي أنفر، نجمة مسلسل "عروس إسطنبول"، الصور الأولى لها برفقة ابنتها التي أنجبتها في شهر تموز الماضي، بعد غيابها عن الأعمال الفنية.
والتقت أصلي الصور خلال تواجدها مع زوجها وابنتها داخل أحد المطاعم.
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ولم تظهر ملامح الطفلة في الصورة، حيث ظهر الزوج وهو رجل الأعمال التركي بيركين جوغبوداك يحملها بين يديه، بينما قبّلتها أصلي وبيركين في الوقت ذاته.
المصدر: فوشيا
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